Vente directe à la Ferme de la Main au Panier Lieu-dit Kernijane Coz Moëlan-sur-Mer, mardi 5 mars 2024.

Vente directe à la Ferme de la Main au Panier Lieu-dit Kernijane Coz Moëlan-sur-Mer Finistère

Production de légumes au fil des saisons, certifiés en Agriculture Biologique. Le Bio et le local, c’est génial !

Vente directe les mardi et vendredi de 16h à 18h et sur le marché de Moëlan-sur-Mer le mardi matin. Les ventes à la ferme sont suspendues en mai et juin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 16:00:00

fin : 2024-03-05 18:00:00

Lieu-dit Kernijane Coz Ferme de la Main au Panier

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne lamainaupanier@laposte.net

L’événement Vente directe à la Ferme de la Main au Panier Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS