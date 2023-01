Vente d’huîtres d’Hossegor – « Chez Pif » Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Vente d'huîtres d'Hossegor – « Chez Pif » Luz-Saint-Sauveur, 7 février 2023
LUZ ARDIDEN Secteur Aulian (front neige) Station de ski de Luz Ardiden

2023-02-07 11:00:00 – 2023-02-07 15:00:00

Secteur Aulian (front neige) LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur

Hautes-Pyrénées Déguster des huîtres, au soleil, face aux cimes enneigées. Insolite ? Oui ! Ventes d’huîtres d’Hossegor – Chez » Pif ». > Pas de réservation. +33 5 62 92 80 64 Secteur Aulian (front neige) LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

Catégories d'Évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur
Lieu: Luz-Saint-Sauveur Station de ski de Luz Ardiden
Adresse: Secteur Aulian (front neige) LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur Station de ski de Luz Ardiden Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luz-saint-sauveur/

Vente d'huîtres d'Hossegor – « Chez Pif » Luz-Saint-Sauveur 2023-02-07

