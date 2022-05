Vente des saisies des douanes de Roissy 5 rue du Louvre,75001 Paris, 10 mai 2022, Paris.

Vente des saisies des douanes de Roissy ————————————— Vente aux enchères verbales et par soumissions cachetées de marchandises provenant de saisies, d’abandons ou de dépots assistée par le ministère de CMA Donikian Courtiers de Marchandises Assermentés Informations pratiques ———————- Retrouvez toutes les informations pratiques pour participer à l’exposition des marchandises le 9 mai et à la vente aux enchères du mardi 10 mai. ### Exposition des marchandises L’exposition des marchandises se fera le lundi 9 Mai 2022 de 9h30 à 16h **sur réservation uniquement**, dans les entreprots des douanes à Roissy CDG. * **Date et horaire** : lundi 9 mai 2022 de 9h30 à 16h * **Lieu** : Route du Midi – Zone Cargo 6 (Tremblay en France) – Bât. 3416 – Module 600 – 95701 ROISSY C ### Vente aux enchères La vente aux enchères aura lieu le mardi 10 mai à 10h à Paris. Les places en présentielle sont limitées. Il est également possible d’enchérir en ligne sur : [MoniteurLive.com](https://www.moniteurlive.com/v/9864-vente-des-saisies-des-douanes-de-roissy?refurl=vente-des-saisies-des-douanes-de-roissy&query=&lotGroupTheme=) * **Date et horaire** : mardi 10 mai 2022 à 10h * **Lieu** : 5 rue du Louvre, 75001 Paris * **Inscription en ligne** : [[https://auth.moniteurlive.com/login](https://auth.moniteurlive.com/login)](https://auth.moniteurlive.com/login) * **Participez en ligne** : [MoniteurLive.com](https://www.moniteurlive.com/v/9864-vente-des-saisies-des-douanes-de-roissy?refurl=vente-des-saisies-des-douanes-de-roissy&query=&lotGroupTheme=)

