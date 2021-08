La Motte-Tilly Château de La Motte-Tilly Aube, La Motte-Tilly Vente des produits du potager Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly Catégories d’évènement: Aube

### Découvrez les produits de notre potager ! Le 21 mars 2017, l’association Chlorophylle, en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, créé un potager solidaire de 1,2 hectare et 6000 m² de surface. Le réaménagement de ce potager a deux objectifs :d’abord esthétique, recréer le potager du XVIIIe siècle pour le tourisme accueilli au château, mais également un objectif productif. En 2019, une serre est installée afin de pouvoir fournir les légumes toute l’année. David Fessard et son équipe vous proposent de venir découvrir leurs fruits et légumes !

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

