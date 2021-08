Vente des produits de l’Agrocité de Bagneux “Au fil des saisons” Agrocité, 11 septembre 2021, Bagneux.

du samedi 11 septembre au samedi 18 décembre à Agrocité

Les bénévoles de l’association “Agrocité de Bagneux” vous accueillent comme l’an dernier, sur la terrasse de l’Agrocité, pour vous proposer tisanes, sirops, confitures, confiseries et autres douceurs de saison ainsi que des engrais BIO et des boutures de plantes d’intérieur à petits prix! Accès possible par le gymnase Romain Rolland 8 rue de la Fontaine à Bagneux. Transports en commun : bus 391 Dates des ventes 2021 : 11 & 25 septembre 9 et 23 octobre 13 et 27 novembre 11 et 18 décembre

Entrée libre

Agrocité 23 rue de la Lisette Bagneux 92220 Bagneux Hauts-de-Seine



