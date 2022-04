Vente des gâteaux des Rameaux Moissannes Moissannes MoissannesMoissannes Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-04-10 09:30:00 – 2022-04-10 12:00:00

Moissannes Haute-Vienne Moissannes Haute-Vienne Moissannes Rdv de 9h30 à 12h à la salle de garderie de l’école. Payant. Uniquement sur commande avant le lundi 29 mars. Commande à venir chercher le dimanche 10 avril de 9h30 à 12h. Rens. : 06 81 54 16 93 ou jourdeval@yahoo.fr Vente traditionnelle de tartes et gâteaux individuels, viennoiseries, cornues…confectionnés par une pâtisserie locale (manifestation en collaboration avec la Pâtisserie Coignac). Large choix de produits (cornues, viennoiseries). Rdv de 9h30 à 12h à la salle de garderie de l’école. Payant. Uniquement sur commande avant le lundi 29 mars. Commande à venir chercher le dimanche 10 avril de 9h30 à 12h. Rens. : 06 81 54 16 93 ou jourdeval@yahoo.fr Moissannes Moissannes

