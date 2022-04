VENTE DE VINYLES À PRIX COOL Brasserie Communale Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

VENTE DE VINYLES À PRIX COOL Brasserie Communale, 10 avril 2022, Marseille. VENTE DE VINYLES À PRIX COOL

Brasserie Communale, le dimanche 10 avril à 11:00

Dizonord Marseille, Extend & Play et La Brasserie Communale présentent : “Vente de vinyles à prix cool” Une vente de vinyles, cassettes et CDs ouverte à tous, en collaboration avec les disquaires marseillais : Extend & Play – Dizonord Marseille – Galette – Bonne Mère Records – Mind Trip – Bazar Musiques – Kako Records – Ketu Records + Vendeurs particuliers Le principe est simple : tout est à moins de 10€ L’occasion de venir chiner des pépites à prix cassé et de profiter du déstockage de vos disquaires préférés et quelques particuliers invités pour l’occasion ! DJ sets, restauration sur place de midi à 16h et buvette toute la journée !

Entrée libre

♫♫♫ Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T11:00:00 2022-04-10T20:00:00

