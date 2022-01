Vente de viande de la ferme de Sçay Venesmes Venesmes Catégories d’évènement: Cher

Venesmes

Vente de viande de la ferme de Sçay Venesmes, 28 janvier 2022, Venesmes. Vente de viande de la ferme de Sçay Venesmes

2022-01-28 – 2022-01-28

Venesmes Cher Venesmes Profitez de cette nouvelle opportunité de goûter à la viande bovine haute définition, en vente au détail ou au colis en direct de la ferme. Il est recommandé de passer commande le plus tôt possible. Favorisez les circuits courts et consommez local avec cette vente de viande à la ferme de Sçay, élevage familial depuis 70 ans à Venesmes. fermedescay@ozone.net +33 6 10 61 65 20 Profitez de cette nouvelle opportunité de goûter à la viande bovine haute définition, en vente au détail ou au colis en direct de la ferme. Il est recommandé de passer commande le plus tôt possible. ferme de scayFerme de Scay

Venesmes

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: Cher, Venesmes Autres Lieu Venesmes Adresse Ville Venesmes lieuville Venesmes

Venesmes Venesmes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venesmes/