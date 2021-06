Paris Monoprix Beaugrenelle Paris Vente de vélos de seconde main restaurés Monoprix Beaugrenelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vente de vélos de seconde main restaurés Monoprix Beaugrenelle, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 14h à 18h

gratuit

Projet Boussole est une jeune start-up de l’économie circulaire spécialisée dans la réparation et la vente en ligne de vélos de seconde main restaurés (projetboussole.fr). Au programme de ce pop-up Projet Boussole x Monoprix : Une sélection unique de 25 vélos de qualité, restaurés et équipés : des vélos de ville, de course, vintage comme VTC modernes… Des accessoires indispensables au cycliste urbain : antivol, panier, support de smartphone, casque. Une gamme de prix entre 180€ et 450€, comprenant une révision offerte 3 mois à l’atelier Projet Boussole (Clichy). Paiement uniquement par CB. Des conseils de pro pour trouver le vélo qui convient à votre usage et à votre morphologie. Port du masque obligatoire. Les vélos seront nettoyés après chaque essai. Chaque vélo est unique : premier arrivé, premier servi ! Événements -> Autre événement Monoprix Beaugrenelle 19 rue linois Paris 75015

10 : Charles Michels (299m) 10 : Javel – André Citroën (442m)

Contact :Projet Boussole 0174546104 contact@projetboussole.fr https://projetboussole.fr/ https://www.facebook.com/ProjetBoussole Événements -> Autre événement Solidaire;Plein air

