Audierne Finistère Audierne Cette année encore nous participons à l’événement national Mai à vélo, en partenariat avec d’autres associations. Nous organisons une vente de vélos, pour vendre à prix raisonnable les vélos données à l’association et remis en état par nos bénévoles. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent également venir vendre un ou des vélos à nos côtés. Chaque personne gère ses propres ventes, contactez l’association pour connaître les conditions. claude.marchalot@wanadoo.fr http://www.cotewaste.fr/ Cette année encore nous participons à l’événement national Mai à vélo, en partenariat avec d’autres associations. Nous organisons une vente de vélos, pour vendre à prix raisonnable les vélos données à l’association et remis en état par nos bénévoles. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent également venir vendre un ou des vélos à nos côtés. Chaque personne gère ses propres ventes, contactez l’association pour connaître les conditions. Audierne

