Vente de vaisselle et tissus du monde entier Saint-Cast-le-Guildo

Saint-Cast-le-Guildo

Vente de vaisselle et tissus du monde entier Saint-Cast-le-Guildo, 11 novembre 2021, Saint-Cast-le-Guildo.
Les thés d'Emma 13 Rue de la Feuillade

2021-11-11 – 2021-11-14

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo 3 jours autour du monde !

Vente annuelle de vaisselles et tissus du monde entier aux thés d’Emma. Tissus :

Des étoffes variées (coton, lin, satin, velours…) : coupons, grands métrages

Des tissus du monde : Wax d’Afrique, Saris d’Inde, Chine…

Du linge de maison : Nappes et Serviettes de table, Couettes, Taies,

Des rideaux et des coussins Vaisselle :

Vous trouverez l’élégance des théières, services variés, assiettes, plats, couverts…

Vaisselle ancienne : Limoges, Quimper, Angleterre, Italie, Allemagne, Chine, Japon…

Vaisselle moderne : Du Blanc au Noir, en passant par toutes les couleurs

Un rayon spécial noël

Argenterie, flûtes de Venise, nappes de fête, confitures de noël … +33 2 96 41 88 21 3 jours autour du monde !

Argenterie, flûtes de Venise, nappes de fête, confitures de noël …
Les thés d'Emma 13 Rue de la Feuillade Saint-Cast-le-Guildo

