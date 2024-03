Vente de Tulipes par le Lion’s Club Sully-Gien Nevoy Nevoy, samedi 23 mars 2024.

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Les fonds collectés lors de cette action sont principalement destinés au service de cancérologie de l’Hopital Gustave Roussy à Villejuif, pour améliorer l’accueil et l’hébergement des enfants et adolescents en traitement.

L’opération durera environ trois semaines, grâce aux membres bénévoles du Lions, accompagnés de leurs conjoints ou amis qui confectionneront des bouquets.

« Cette opération existe depuis 1996, grâce à Claude Laurent, qui met le terrain à notre disposition, et au courage d’Émile et William Perrenoud », le champ se situe aux Bruyères, sur le chemin vicinal perpendiculaire à la route d’Orléans (D952) conduisant à Ouzouer-sur-Loire, via la centrale nucléaire.

Nevoy Rue de l'Eglise, Nevoy

