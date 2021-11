Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Vente de sucettes à l’érable La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Vente de sucettes à l’érable La cabane à sucre… d’orge, 18 décembre 2021, Châtellerault. Vente de sucettes à l’érable

du samedi 18 décembre au mardi 28 décembre à La cabane à sucre… d’orge

Nous offrirons des bonbons à l’érable emballés individuellement et demanderons aux gens une contribution d’environ 50 centimes. Les profits (après remboursement des frais d’achat) seront remis au Secours populaire.

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Proposé par AVF-Châtellerault festif et joyeux La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La cabane à sucre... d'orge Adresse Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville La cabane à sucre... d'orge Châtellerault