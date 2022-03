Vente de solidarité Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Vente de solidarité Haguenau, 10 avril 2022, Haguenau. Vente de solidarité Haguenau

2022-04-10 – 2022-04-10

Haguenau Bas-Rhin Emmaüs Nord-Alsace organise sa vente de solidarité de printemps à Haguenau ! Au programme : – Loisirs créatifs

– Machines à coudre

– Livres de bricolage

– Jardinage, outillage

+33 3 88 53 80 33

– Machines à coudre

– Livres de bricolage

– Jardinage, outillage

– Mercerie, tricot, broderie Haguenau

