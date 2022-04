VENTE DE SIROPS BIO ARTISANAUX ET DÉGUSTATION GRATUITE La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Vente de sirops bio artisanaux et dégustation gratuite tous les jeudis à 17h.

Amélanches, aronias, baies de goji, camerises, cassis, fraises, framboises, groseilles, kiwais, mûres, mûroises, myrtilles. Fruits frais et produits transformés : produits issus de l’agriculture biologique, certifiés par BIO-FR-09. Dégustation gratuite tous les jeudis ! anneclairecorbe@aol.com +33 6 24 02 62 35 Vente de sirops bio artisanaux et dégustation gratuite tous les jeudis à 17h.

