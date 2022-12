VENTE DE SECOND CHOIX Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

VENTE DE SECOND CHOIX Malicorne-sur-Sarthe, 1 janvier 2023, Malicorne-sur-Sarthe
16 RUE CARNOT, 16 Rue Carnot

2023-01-01 10:00:00 – 2023-03-05 18:00:00

Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Fondée en 1747, Bourg Joly Malicorne est la plus ancienne faïencerie encore en activité à Malicorne. Nos artisans continuent de fabriquer et de peindre nos produits à la main, comme ils le font depuis plus de 270 ans. Bourg-Joly Malicorne fabrique des articles en faïence pour la décoration, et l’art de vivre. Riche d’un catalogue de plus de 3000 formes, nos produits sont faits et peints main selon des méthodes traditionnelles propres au XVIII ème siècle. » Pour ce début d’année, notre faïencerie vous propose une vente de 2nd choix du 01 janvier 2023 au 05 mars 2023. boutique@malicorne.com +33 2 43 94 80 10 16 RUE CARNOT, , 16 Rue Carnot 16 RUE CARNOT Malicorne-sur-Sarthe

