VENTE DE SAPINS DE NOËL

Saint-Maurice-sur-Moselle

2022-12-03

2022-12-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-03 17:00:00 17:00:00

Vosges Saint-Maurice-sur-Moselle Vente de sapins de Noël au profit du Téléthon à la petite salle multi-activités. Sapins Nordmann de différentes tailles, de 1 mètre à 2 mètres 50. +33 3 29 25 11 21 Mairie de Saint-Maurice-sur-Moselle

