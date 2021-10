Logelheim Logelheim Haut-Rhin, Logelheim Vente de sapins de Noël Logelheim Logelheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Vente de sapins de Noël Logelheim, 4 décembre 2021, Logelheim. Vente de sapins de Noël 2021-12-04 11:00:00 – 2021-12-04 16:00:00

Logelheim Haut-Rhin Logelheim Organisée par l’association Moppeth Show. Tout au long de la journée, venez acheter votre sapin Nordmann.

Emmenez votre pied avec vous, le tronc sera ajusté. Possibilité de réserver votre sapin dès fin novembre. +33 6 19 29 80 28 Organisée par l’association Moppeth Show. Tout au long de la journée, venez acheter votre sapin Nordmann.

Emmenez votre pied avec vous, le tronc sera ajusté. Possibilité de réserver votre sapin dès fin novembre.

