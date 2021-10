La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme, La Chapelle-en-Vercors Vente de sapins de Noël et huîtres La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

La Chapelle-en-Vercors

Vente de sapins de Noël et huîtres La Chapelle-en-Vercors, 5 décembre 2021, La Chapelle-en-Vercors. Vente de sapins de Noël et huîtres 2021-12-05 08:30:00 08:30:00 – 2021-12-05 14:00:00 14:00:00

La Chapelle-en-Vercors Drôme La Chapelle-en-Vercors L’APE de la Chapelle organise sa traditionnelle vente de sapins de Noël par pré-commande. Remise de la commande le dimanche 5 décembre.

Sur place, une buvette et une petite restauration vous sera aussi proposée ainsi qu’une vente de bulbes de fleurs. ape.chapelle@gmail.com +33 6 25 80 63 99 dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de Tourisme Vercors Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Chapelle-en-Vercors Autres Lieu La Chapelle-en-Vercors Adresse Ville La Chapelle-en-Vercors lieuville 44.96754#5.41586