2021-11-27 – 2021-12-24 Sapins « Blanc » 1498 route de Genève

Vallières-sur-Fier Haute-Savoie Vallières-sur-Fier Venez choisir votre arbre de Noël dans le champs !

Producteur local et agriculture raisonnée.

Type : Nordmann et Epicéa. sapinsblanc@gmail.com +33 7 69 10 06 90 http://sapins-noel-74.com/ Sapins « Blanc » 1498 route de Genève Vallières-sur-Fier

