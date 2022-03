Vente de repas à emporter pour la Ligue contre le cancer Rouffach Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rouffach Haut-Rhin Rouffach Menu Poulet Thaï et nouilles sautées aux légumes. Les bénévoles de la lutte contre le cancer de Rouffach vous donnent rendez-vous le 6 mars pour la vente de repas a emporter en bénéfice de l’association. +33 3 89 49 73 44 Menu Poulet Thaï et nouilles sautées aux légumes. Rouffach

