Bas-Rhin EUR Le Tennis Pétanque Club de LEUTENHEIM, vous propose une vente de repas à emporter le samedi 11 février de 11h30 à 13h.

Menus adulte proposés :

– Gyros (porc), sauce tzatzíki, Gratin dauphinois, tomate provençale/fagot, salade verte/ dessert glacé.

– Pavé de saumon, sauce crème, riz, , tomate provençale/fagot, salade verte/ dessert glacé.

Menu enfant proposé: Nuggets de poulet, sauce ketchup/mayonnaise, rösti.

En accompagnement (10€): pinot auxerrois de Cleebourg et Vin rouge 6ième sens.

Le vente se déroulera à la M.A.S.C. Leutenheim

