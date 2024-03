Vente de printemps au Manoir de Villers Saint-Pierre-de-Manneville, samedi 23 mars 2024.

Vente de printemps au Manoir de Villers Saint-Pierre-de-Manneville Seine-Maritime

Samedi

Le Manoir de Villers de Saint-Pierre de Manneville vous invite à découvrir sa sélection de cadeaux de mariage, d’anniversaire et de baptême.

Arts de la table, décoration intérieure, gastronomie et shopping vous seront proposés.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 11:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

30 Route de Sahurs

Saint-Pierre-de-Manneville 76113 Seine-Maritime Normandie

