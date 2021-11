Saint-Quentin Saint-Quentin Vente de pommes et jus de pomme pour le Téléthon Saint-Quentin Saint-Quentin

2021-12-04 08:00:00 – 2021-12-04 18:00:00

Le samedi 4 décembre 2021 aura lieu une vente de pommes et jus de pomme de production locale au profit du Téléthon 2021. Retrouvez les producteurs locaux sur le village du Téléthon à Saint-Quentin (rue de la sellerie).

+33 6 70 66 48 68

