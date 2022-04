VENTE DE PLANTS DE FLEURS ET DE LEGUMES Portieux Portieux Catégories d’évènement: 88330

Portieux 88330 Portieux Une grande vente de plants de légumes, fleurs et terreau aura lieu les 6 et 7 mai 2022 de 9h00 à 17h30.

Vente directe dans les serres de Belval. Plantes 100% acclimatées. Production locale en culture raisonnée.

Le catalogue est disponible sur : www.belval.fr +33 3 29 67 42 70 http://www.belval.fr/ Portieux

