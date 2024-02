VENTE DE PLANTES LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse, samedi 10 février 2024.

Une grande vente de plantes organisée par Ma Plante s’installe tout le week-end dans la Grande Rue, à l’intérieur des Halles. Un max de plantes à prix mini !

Retrouvez plus de 4500 plantes d’intérieur et plus de 100 espèces, à petits prix !

Des cactus et des succulentes, des plantes vertes, des terrariums LED, des pots…

Bon à savoir

Premier arrivé, premier servi ! En conséquence, le stock sera davantage limité le dimanche

Prenez votre billet gratuit sur le sie internet suivant www.eventbrite.fr/e/billets-vente-plantes-toulouse-802763837247?aff=oddtdtcreator1 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-11

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

