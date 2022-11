Vente de Paëlla pour le Téléthon Urrugne Urrugne Catégories d’évènement: Pyrnées-Atlantiques

Vente de Paëlla pour le Téléthon Urrugne, 3 décembre 2022, Urrugne. Vente de Paëlla pour le Téléthon

Rue d’Urtubie Stade Municipal Urrugne Pyrnes-Atlantiques Stade Municipal Rue d’Urtubie

2022-12-03 11:30:00 – 2022-12-03 14:00:00

Pyrnes-Atlantiques Urrugne Vente de Paëlla au profit du Téléthon devant le stade municipal d’Urrugne Vente de Paëlla au profit du Téléthon devant le stade municipal d’Urrugne +33 5 59 54 60 80 Amicale des Pompiers de Saint Jean de Luz CCO

