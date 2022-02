vente de Paella à emporter Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Finistère

Plouhinec Finistère Plouhinec Comme chaque année au mois de septembre, l’Accueil de jour de Plouhinec organise une vente de paella à emporter cuisinée par Béné Martinez au profit des personnes accueillies à la journée à An Ty Bihan. Tous les bénéfices de cette vente permettrons d’agrémenter le quotidien des personnes âgées. http://adj.mrp@capsizun.bzh/ Comme chaque année au mois de septembre, l’Accueil de jour de Plouhinec organise une vente de paella à emporter cuisinée par Béné Martinez au profit des personnes accueillies à la journée à An Ty Bihan. Tous les bénéfices de cette vente permettrons d’agrémenter le quotidien des personnes âgées. Plouhinec

