Guérande Salle des Perrières Guérande, Loire-Atlantique Vente de Noël Salle des Perrières Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Vente de Noël Salle des Perrières, 26 novembre 2021, Guérande. Vente de Noël

du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre à Salle des Perrières

Grand choix de cadeaux: déguisements, vêtements enfant, vêtements poupées, tricots, jouets, plantes, décorations de Noël… Bénéfice intégralement reversé à deux œuvres caritatives. Grand choix de cadeaux: déguisements, vêtements enfant, vêtements poupées, tricots, jouets, plantes, décorations de Noël… Bénéfice intégralement reversé à deux œuvres caritatives. Salle des Perrières chemin des Perrières, Clis 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle des Perrières Adresse chemin des Perrières, Clis 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Salle des Perrières Guérande