Vente de Noël Mollkirch Mollkirch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Mollkirch

Vente de Noël Mollkirch, 26 novembre 2022, Mollkirch. Vente de Noël

17 rue Châtaigniers Mollkirch Bas-Rhin

2022-11-26 – 2022-11-26 Mollkirch

Bas-Rhin Mollkirch Une Vie de Bohème, Coco Shop, Brins de Cueillette et Ella Free Design vous invitent à découvrir leurs produits le temps d’un week-end.

Couronnes de l’avent, bougeoirs, compositions et objets de décoration végétales, sacs crochetés et plein d’autres choses pour vous donner des idées de cadeaux. Merci de privilégier le paiement en espèces. Une Vie de Bohème, Coco Shop, Brins de Cueillette et Ella Free Design vous invitent à découvrir leurs produits le temps d’un week-end. +33 3 88 50 00 53 Mollkirch

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Mollkirch Autres Lieu Mollkirch Adresse 17 rue Châtaigniers Mollkirch Bas-Rhin Ville Mollkirch lieuville Mollkirch Departement Bas-Rhin

Mollkirch Mollkirch Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mollkirch/

Vente de Noël Mollkirch 2022-11-26 was last modified: by Vente de Noël Mollkirch Mollkirch 26 novembre 2022 17 rue Châtaigniers Mollkirch Bas-Rhin Bas-Rhin Mollkirch

Mollkirch Bas-Rhin