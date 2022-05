Vente de miel – Accueil au point de vente Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 65120

Luz-Saint-Sauveur

Vente de miel – Accueil au point de vente Luz-Saint-Sauveur, 19 juillet 2022
LUZ-SAINT-SAUVEUR 14 Rue d'Ossun Prolongée

2022-07-19 17:30:00 – 2022-07-21 19:00:00

Luz-Saint-Sauveur 65120 Venez déguster notre production de miel de montagne labellisé « Esprit Parc » attestant d’une récolte dans le périmètre du Parc National .

Nous sommes présents également sur les marchés le Lundi matin ainsi que le Vendredi soir. mielleriedupaystoy@yahoo.fr +33 6 73 71 60 94 LUZ-SAINT-SAUVEUR 14 Rue d’Ossun Prolongée Luz-Saint-Sauveur

