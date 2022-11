Vente de livres sur l’Inde à prix réduits Les Comptoirs de l’Inde Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Vente de livres sur l’Inde à prix réduits Les Comptoirs de l’Inde, 10 novembre 2022, Paris. Du jeudi 10 novembre 2022 au mardi 29 novembre 2022 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 18h00

. gratuit

Profitez de notre vente d’ouvrages neufs et anciens sur l’Inde à prix réduits ! Nous vous proposons des ouvrages neufs et anciens sur l’Inde, portant sur des domaines variés : littérature, histoire, politique, art, sociologie, spiritualité, tourisme économie… Les Comptoirs de l’Inde 60 rue des Vignoles 75020 Paris Contact : 01 46 59 02 12 comptoirs-inde@wanadoo.fr https://www.facebook.com/associationlescomptoirsdelinde/ https://www.facebook.com/associationlescomptoirsdelinde/

Collection Comptoirs de l’Inde

