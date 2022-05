VENTE DE LIVRES Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

VENTE DE LIVRES Piriac-sur-Mer, 9 juillet 2022, Piriac-sur-Mer. VENTE DE LIVRES Salle Méniscoul (à côté de la bibliothèque) Rue du port Piriac-sur-Mer

2022-07-09 09:30:00 – 2022-07-09 17:30:00 Salle Méniscoul (à côté de la bibliothèque) Rue du port

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique C’est l’occasion de compléter votre bibliothèque personnelle !

La bibliothèque propose un grand choix de livres pour toute la famille. cbpt.piriac@free.fr +33 2 40 15 50 72 http://www.uncbpt.fr/ C’est l’occasion de compléter votre bibliothèque personnelle !

