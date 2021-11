Le Croisic Le Croisic 44490, Le croisic VENTE DE LIVRES – MÉDIATHÈQUE LE CROISIC Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: 44490

Le croisic

VENTE DE LIVRES – MÉDIATHÈQUE LE CROISIC Le Croisic, 3 novembre 2021, Le Croisic. VENTE DE LIVRES – MÉDIATHÈQUE LE CROISIC Le Croisic

2021-11-03 – 2021-11-03

Le Croisic 44490 La médiathèque Le Traict d’Encre du Croisic organise une vente de ses livres retirés des collections mercredi 3 novembre de 10h30 à 12h30 puis de 15h00 à 18h00

dans l’espace Périodiques. Fictions, documentaires et magazines pour petits et grands seront en vente. Tarifs : 1€/livre et 0.50€/magazine. Entrée libre sur présentation du pass sanitaire. Médiathèque Le Traict d’encre, 5, rue de la Duchesse Anne, tél. 02 28 56 79 32. La médiathèque Le Traict d’Encre du Croisic organise une vente de ses livres retirés des collections mercredi 3 novembre de 10h30 à 12h30 puis de 15h00 à 18h00

dans l’espace Périodiques. Fictions, documentaires et magazines pour petits et grands seront en vente. Tarifs : 1€/livre et 0.50€/magazine. Entrée libre sur présentation du pass sanitaire. Médiathèque Le Traict d’encre, 5, rue de la Duchesse Anne, tél. 02 28 56 79 32. Le Croisic

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 44490, Le croisic Autres Lieu Le Croisic Adresse Ville Le Croisic lieuville Le Croisic