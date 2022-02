Vente de livres La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Vente de livres La Sabline – Médiathèque, 12 mars 2022, Lussac-les-Châteaux. Vente de livres

du samedi 12 mars au samedi 26 mars à La Sabline – Médiathèque

Pendant la semaine du Printemps des Poètes, venez profiter de la vente d’une partie des ouvrages retirés des collections de la médiathèque afin de leurs donner la chance d’une seconde vie.

Entrée gratuite / Pass vaccinal et sanitaire obligatoire / Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

Tout public / Entrée gratuite La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:00:00;2022-03-15T16:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T12:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-22T16:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T12:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline - Médiathèque Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux Departement Vienne

La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/

Vente de livres La Sabline – Médiathèque 2022-03-12 was last modified: by Vente de livres La Sabline – Médiathèque La Sabline - Médiathèque 12 mars 2022 La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux Vienne