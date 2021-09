Libourne Médiathèque Condorcet Gironde, Libourne Vente de livres issus du desherbage des collections Médiathèque Condorcet Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Vente de livres issus du desherbage des collections Médiathèque Condorcet, 18 septembre 2021, Libourne.

Médiathèque Condorcet, le samedi 18 septembre à 10:00 Gratuit. Entrée libre. Tarif préférentiels pour les livres. Accessible aux PMR. Pass sanitaire obligatoire.

Découvrez les livres issus du désherbage, c’est à dire de l’opération qui consiste à retirer des rayonnages les documents qui ne peuvent plus être proposés aux lecteurs (abimés, obsolètes…). Médiathèque Condorcet Place des Récollets, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

