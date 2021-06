Cenon Chateau Palmer Cenon, Gironde Vente de livres et de jeux Chateau Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

**La ludomédiathèque vous attend nombreux, au Château Palmer samedi 3 juillet dès 10h, pour sa vente de documents retirés des collections.** Il y aura des livres adultes et jeunesse, ainsi que des jeux. **Tarifs** • Livres : 1 € • Jeux : 1 € **Entrée libre. Ouvert à tous Attention, la ludomédiathèque sera fermée ce jour-là**

