Vente de livres et de jeux à Henvic Henvic Catégories d’Évènement: Finistère

Henvic

Vente de livres et de jeux à Henvic, 25 février 2023, Henvic . Vente de livres et de jeux à Henvic Rue de la Mairie Henvic Finistere

2023-02-25 09:00:00 – 2023-02-25 17:00:00 Henvic

Finistere La maison des livres vous invite à sa grande vente de livres et de jeux, pour enfants et pour adultes ! Rendez-vous à la salle Ker an oll pour profiter de superbes offres, à partir de 0,20€. accueil@henvic.fr +33 2 98 62 81 11 Henvic

