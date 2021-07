Wattrelos Bibliothèque Municipale (Centrale) Nord, Wattrelos Vente de livres et de CD Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Bibliothèque Municipale (Centrale), le dimanche 12 septembre à 08:00

Cette année, la bibliothèque tiendra un stand Rue Gustave Delory lors de la traditionnelle fête des Berlouffes. A cette occasion, vous pourrez vous procurer livres et cd musicaux au prix unique d’un euro. A la fête des berlouffes Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T08:00:00 2021-09-12T18:00:00

