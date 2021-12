Guingamp Ti ar Vro Gwengamp Côtes-d'Armor, Guingamp Vente de livres en langue bretonne et Showcase de LJ Suignard Ti ar Vro Gwengamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Vente de livres en langue bretonne et Showcase de LJ Suignard Ti ar Vro Gwengamp, 15 décembre 2021, Guingamp. Vente de livres en langue bretonne et Showcase de LJ Suignard

Ti ar Vro Gwengamp, le mercredi 15 décembre à 12:00

-Mercredi 15 décembre entre 12h et 14h- Vente de livres en langue bretonne avec Kuzul ar Brezhoneg ( pour enfants et adultes ) Ventes de Tshirts, , etc..avec la Redadeg….et mini recital de Louis Jacques Suignard et sa guitare qui signera son dernier ouvrage, le recueil de poemes Bord an Oabl-Le bord du ciel- paru chez Goater editions.

libre

Vente de livres en langue bretonne et petit concert Ti ar Vro Gwengamp 3 place du champ au roy 22200 Guingamp Guingamp Moulin des Salles Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T12:00:00 2021-12-15T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu Ti ar Vro Gwengamp Adresse 3 place du champ au roy 22200 Guingamp Ville Guingamp lieuville Ti ar Vro Gwengamp Guingamp