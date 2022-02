Vente de Livres d’occasion Place des Collines Fagnières Catégories d’évènement: Fagnières

**Vente de livres d’occasions à petits prix.** * **1€ le grand format,** * **0,50€ le poche.** L’argent récolté nous permet d’organiser des actions en faveurs de la lecture … une annonce sera faite le 2 mars pour un petit projet …. Vos dons nous permettent de faire vivre l’association, vous souhaitez faire de la place dans vos bibliothèques pour ajouter tous les livres que vous avez achetez chez nous, n’hésitez pas à nous déposer des livres pour qu’on puisse en faire profiter d’autres lecteurs. Nous recherchons en priorité des romans récents (moins de 20 ans), des livres pour enfants, ainsi que des BD et mangas… Par contre, nous sommes dans l’obligation de refuser les encyclopédies. Au plaisir de vous voir. Organisé par Lire et Délires en Stock, venez trouver votre bonheur Place des Collines Place des Collines, Fagnières Fagnières Marne

