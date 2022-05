Vente de Livres d’Occasion Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois

Vente de Livres d'Occasion
Salle des fêtes Henri Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois

2022-06-18 15:00:00 – 2022-06-18 19:00:00

Châtillon-en-Diois Drôme Châtillon-en-Diois Vente de plusieurs centaines de livres d’occasion, retirés des rayons de la bibliothèque ou donnés par des habitants, de toutes sortes, pour petits et grands, à très petits prix. Organisé par la bibliothèque de Châtillon en Diois. bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr +33 4 75 21 25 64 Salle des fêtes Henri Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois

