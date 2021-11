Chef-Boutonne Chef-Boutonne Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Vente de livres désherbés Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Deux-Sèvres

Vente de livres désherbés Chef-Boutonne, 11 décembre 2021, Chef-Boutonne. Vente de livres désherbés Place Cail Centre culturel Chef-Boutonne

2021-12-11 – 2021-12-11 Place Cail Centre culturel

Chef-Boutonne Deux-Sèvres Chef-Boutonne Vente de livres désherbés Samedi 11 décembre place Cail à Chef-Boutonne, centre Camille Ricard de 9h à 12h En décembre, opération désherbage à la médiathèque !!!

Et oui, comme en jardinage, tout ce qui pourra être considéré comme mauvaise herbe sera retiré ! De par leur contenu ou leur aspect, certains livres sont dorénavant trop anciens… La municipalité propose le samedi 11 décembre, une vente de ces livres à un tarif symbolique. Vente de livres désherbés Samedi 11 décembre place Cail à Chef-Boutonne, centre Camille Ricard de 9h à 12h En décembre, opération désherbage à la médiathèque !!!

La municipalité propose le samedi 11 décembre, une vente de ces livres à un tarif symbolique. +33 5 49 29 60 50 Vente de livres désherbés Samedi 11 décembre place Cail à Chef-Boutonne, centre Camille Ricard de 9h à 12h En décembre, opération désherbage à la médiathèque !!!

Et oui, comme en jardinage, tout ce qui pourra être considéré comme mauvaise herbe sera retiré ! De par leur contenu ou leur aspect, certains livres sont dorénavant trop anciens… La municipalité propose le samedi 11 décembre, une vente de ces livres à un tarif symbolique. Pixabay

Place Cail Centre culturel Chef-Boutonne

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Autres Lieu Chef-Boutonne Adresse Place Cail Centre culturel Ville Chef-Boutonne lieuville Place Cail Centre culturel Chef-Boutonne