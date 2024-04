Vente de livres de la bibliothèque Espace du large Quiberville, samedi 13 avril 2024.

Vente de livres de la bibliothèque Espace du large Quiberville Seine-Maritime

La bibliothèque vous invite à les rencontrer à l’occasion d’une grande vente de livres d’occasion !

On vide les réserves ! Vous trouverez de nombreux ouvrages, livres et revues enfants, adultes, BD, documentaires…

Invités surprises et dédicaces !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Espace du large Bibliothèque

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie biblio-quiberville@hotmail.fr

L’événement Vente de livres de la bibliothèque Quiberville a été mis à jour le 2024-04-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux