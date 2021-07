Bannalec Bannalec Bannalec, Finistère Vente de livres Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Vente de livres Bannalec, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bannalec. Vente de livres 2021-07-03 – 2021-07-03 Médiathèque de Bannalec 3 Rue de la Farandole

Une vente de livres sera organisée sous chapiteau devant la médiathèque (côté Espace Musique), dans le respect des gestes barrières, au profit d'associations de Bannalec. Vous trouverez un large choix de documents à petits prix : romans, beaux-livres, livres jeunesse et CD.

+33 2 98 35 40 50

dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bannalec, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Bannalec Adresse Médiathèque de Bannalec 3 Rue de la Farandole Ville Bannalec lieuville 47.93086#-3.69886