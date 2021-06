Lussac-les-Châteaux La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux, Vienne Vente de livre La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Vente de livre La Sabline – Médiathèque, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Lussac-les-Châteaux. Vente de livre

du jeudi 1 juillet au samedi 24 juillet à La Sabline – Médiathèque La médiathèque met en vente une partie de ces ouvrages retirés des collections. Venez choisir des lectures pour les vacances ! La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T18:00:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T18:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T18:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu La Sabline - Médiathèque Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux