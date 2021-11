Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Vente de légumes bio par “Les Jardins d’Orion” – Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Vente de légumes bio par “Les Jardins d’Orion” – Tourouvre au Perche, 2 octobre 2021, Tourouvre au Perche. Vente de légumes bio par “Les Jardins d’Orion” – Place de la Mairie PRÉPOTIN Tourouvre au Perche

2021-10-02 09:00:00 – 2021-10-02 12:30:00 Place de la Mairie PRÉPOTIN

Lætitia Vieira et Julien Joseph, qui ont créé « les Jardins d'Orion », en référence à la pureté du ciel percheron et au Bouclier d'Orion qu'ils aperçoivent le soir de chez eux, vous proposent des produits de saison issus de leurs cultures maraîchères biologiques. Vente à la ferme le mercredi sur commande jusqu'à épuisement des stocks de légumes.

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Place de la Mairie PRÉPOTIN Ville Tourouvre au Perche lieuville Place de la Mairie PRÉPOTIN Tourouvre au Perche