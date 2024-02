Vente de légumes bio par « Les Jardins d’Orion » Place de la Mairie Tourouvre au Perche, samedi 28 décembre 2024.

Vente de légumes bio par « Les Jardins d’Orion » Place de la Mairie Tourouvre au Perche Orne

Lætitia Vieira et Julien Joseph, qui ont créé les Jardins d’Orion , en référence à la pureté du ciel percheron et au Bouclier d’Orion qu’ils aperçoivent le soir de chez eux, vous proposent des produits de saison issus de leurs cultures maraîchères biologiques et de plantes médicinales biologiques jusqu’à mi-décembre . Possibilité de paniers à retirer, à la ferme, le mercredi soir. Commande par mail uniquement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-28 09:00:00

fin : 2024-12-28 12:30:00

Place de la Mairie PRÉPOTIN

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie perchmaculture@hotmail.com

