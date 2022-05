Vente de légumes au détail au potager Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Vente de légumes au détail au potager Moëlan-sur-Mer, 4 juin 2022, Moëlan-sur-Mer. Vente de légumes au détail au potager Lieu-dit Kerliguet Atelier Potager Moëlan-sur-Mer

2022-06-04 – 2022-06-04 Lieu-dit Kerliguet Atelier Potager

La ferme, créée en 2018, se situe à Kerliguet, à deux pas du port de Brigneau et cinq minutes du bourg de Moëlan-sur-Mer. Les légumes sont produits dans le respect du cahier des charges AB . Vente au potager : le samedi de 10h à 12h de mai à octobre – le mercredi de 16h à 18h en juillet et août. En paniers hebdomadaires toute l'année atelierpotager@gmail.com

