2022-05-14 – 2022-05-14

Vente de la « Fête des Mères » Oberhoffen-sur-Moder
2022-05-14

Les dames de l'ouvroir vous proposent des arrangements floraux et des napperons crochetés et brodés de motifs alsaciens, des sujets divers pour faire des cadeaux…

